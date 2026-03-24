تكثف إدارة ريال مدريد جهودها لتجديد عقد نجمها البرازيلي فينيسيوس جونيور، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب مؤخرًا وعودته القوية للتألق.

وبحسب ما أكده الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو، فإن النادي الملكي يضغط بقوة من أجل حسم ملف التجديد في أقرب وقت ممكن، رغبةً في تأمين بقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق لسنوات قادمة.

وأشار رومانو إلى أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز يضع ملف تجديد عقد فينيسيوس ضمن أولوياته منذ فترة، مؤكدًا أن القرار النهائي يبقى في يد اللاعب.

كما أوضح أن العلاقة بين فينيسيوس وألفارو أربيلوا جيدة للغاية، على عكس فترات سابقة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على أجواء اللاعب داخل الفريق.

ويمتد عقد فينيسيوس الحالي مع ريال مدريد حتى صيف 2027، ما يمنح النادي بعض الوقت، لكنه يسعى لحسم الملف مبكرًا لتفادي أي تعقيدات مستقبلية.

وكان النجم البرازيلي قد تألق مؤخرًا، بعدما سجل هدفين في فوز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الدوري الإسباني.