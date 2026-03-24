الوكالة الدولية للطاقة الذرية: 55% من سرقات المواد النووية منذ عام 1993 حدثت أثناء النقل

كشفت بيانات جديدة صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) أن أكثر من نصف حوادث سرقة المواد النووية والمشعة التي تم الإبلاغ عنها منذ عام 1993 وقعت أثناء عمليات النقل المصرح بها، وهي نسبة ارتفعت لتصل إلى قرابة 70% خلال العقد الماضي وحده.

جاء هذا الإعلان تزامناً مع انطلاق المؤتمر الدولي للنقل الآمن والمأمون للمواد النووية والإشعاعية في فيينا (23-27 مارس 2026)، ليسلط الضوء على "الثغرة الأمنية" التي تواجه هذه المواد بمجرد خروجها من المنشآت المحصنة.

وبحسب بيان صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، ووفقاً لبيانات قاعدة بيانات الحوادث والاتجار التابعة للوكالة، تم تسجيل في الفترة ما بين 1993 و2025 إجمالي حوادث بلغ 4626 حادثة تتعلق بمواد خارج نطاق الرقابة التنظيمية.

وقعت 55% من هذه السرقات أثناء نقل المواد، والمثير للقلق أن 59% من هذه المواد (حوالي 400 حادثة) لم يتم استردادها حتى الآن.

وشهد عام 2025 الإبلاغ عن 236 حادثة، وهو ارتفاع أرجعه الخبراء إلى "الإبلاغ الاسترجاعي" من قبل الدول لتحسين شفافية سجلاتها التاريخية.

وقالت إيلينا بوغلوفا، مديرة قسم الأمن النووي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن هذه البيانات تؤكد "الحاجة المستمرة لتعزيز أمن النقل".

وأضافت: "تظل المواد النووية والمشعة عرضة للتهديدات الأمنية أثناء نقلها"، لافتة إلى أن الوكالة مستعدة لمساعدة الدول في تعزيز أطرها الوطنية لضمان حماية هذه المواد من الأعمال الإجرامية أو غير المصرح بها.