تفاصيل لقاء رئيس مجلس النواب مع ممثل الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن

- أحمد عبد الجواد: الاصطفاف خلف الرئيس ضرورة في ظل التحديات

عقد رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع النائب أحمد عبدالجواد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن؛ لبحث تنظيم العمل خلال الفترة المقبلة داخل المجلس.

وقال عبدالجواد، إن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع التي تمر بها المنطقة، والتأكيد على ضرورة الوقوف صفًا واحدًا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل التحديات الحالية، والتي تتطلب من الأحزاب والقوى السياسية أن تكون على قدر المسؤولية في التعامل معها.

وأضاف "عبد الجواد"، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، أن المنطقة تمر بظروف خاصة، وأن وحدة الصف المصري تمثل أمرا مهما وحيويا في مثل هذه المرحلة، مؤكدًا أن حزب مستقبل وطن يقف خلف القيادة السياسية ويدعمها بشكل كامل.

وأوضح أن اللقاء تطرق أيضًا إلى عدد من الأمور التنظيمية والإدارية داخل مجلس النواب، من بينها الجلسات العامة واجتماعات اللجان، خاصة في ظل انشغال المجلس بعدد من التشريعات والأدوات الرقابية التي تستهدف تحقيق مصلحة المواطن.

وأكد أن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة تكثيف حضور النواب في الجلسات العامة واجتماعات اللجان خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تفعيل دور المجلس على أكمل وجه والقيام بالمهام التشريعية والرقابية المطلوبة.

وأشار إلى أن حزب مستقبل وطن سيكون له دور بارز خلال الفترة المقبلة، مع توجيه نواب الحزب إلى زيادة التواصل مع المواطنين، والعمل على تقديم الخدمات خاصة للفئات الأولى بالرعاية.