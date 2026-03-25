البنتاجون: اتفاق إطاري مع شركة لوكهيد مارتن لتسريع إنتاج صواريخ الضربات الدقيقة

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية، بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن، اليوم عن اتفاقية إطارية جديدة لتسريع إنتاج صاروخ الضربة الدقيقة (PrSM).

وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، تأتي هذه الاتفاقية تنفيذًا لتوجيهات وزير الحرب بيت هيغسيث بتسريع وتيرة العمل، ووضع القاعدة الصناعية الدفاعية على أهبة الاستعداد للحرب.

وبموجب الاتفاقية، ستستثمر شركة لوكهيد مارتن استثمارات محددة في الأدوات المتطورة، وتحديث المنشآت، ومعدات الاختبار الحيوية لتقليص أوقات إنتاج الصواريخ.

ومن خلال التركيز على هذه العناصر الأساسية للقاعدة الصناعية، تضمن الوزارة إمكانية توفير هذه القدرة على الضربات البعيدة المدى إلى المقاتلين بسرعة وكفاءة غير مسبوقتين.

كما تتيح هذه الاتفاقية الإطارية إمكانية التفاوض على عقد متعدد السنوات لمدة تصل إلى سبع سنوات، في حال أقرّ الكونغرس عقدًا متعدد السنوات في المستقبل، بحسب بيان الوزارة.

وقال مايكل دافي، وكيل وزارة الحرب: «من خلال هذه الاتفاقية، نبني بشكل نشط ترسانة الحرية بسرعة وفعالية. ومن خلال تمكين الصناعة من الاستثمار في خطوط الإنتاج، فإننا نبني ميزة حاسمة ودائمة لمقاتلينا تمكنهم من التفوق على أي خصم محتمل».