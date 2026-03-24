عبر الفنان القدير طارق الدسوقي، عن سعادته الغامرة بالعودة إلى أحضان الدراما المصرية ولقاء المشاهدين الذين لم ينسوه يوما بعد فترة من الغياب.

ووجه خلال لقاء ببرنامج "كل الكلام"، مع الإعلامي عمرو حافظ، المذاع على قناة "الشمس"، الشكر الجزيل للجمهور على حفاوة الاستقبال التي لمسها منذ لحظة عودته للعمل في مسلسل "علي كلاي"، قائلاً: "أنا ممتن لكل كلمة حب وصلتني عبر السوشيال ميديا، ولكل ابتسامة صادقة قابلتها في الشارع أو في لقاءات الإفطار والسحور الرمضانية.. هذا الحب الحقيقي هو المكافأة الأجمل التي يتمناها أي فنان".

وقدم اعتذاره عن أي ملاحظات فنية قد لا تكون حازت على إعجاب الجمهور في عمله الأخير، مؤكدًا: "أعتذر عن أي تفصيل في المسلسل لم يكن على قدر توقعاتكم، أو كنتوا تتمنوا أن يظهر بشكل أفضل.. أعدكم بأن القادم سيكون أكثر دقة، وأؤكد لكم أن كل صناع العمل بذلوا قصارى جهدهم في ظروف صعبة بهدف واحد فقط هو إسعادكم".

ووجه نداءً لكل المصريين في ظل التحديات الراهنة، قائلا: "أعلم أنكم جميعا تحبون مصر، ولكن في هذا التوقيت تحديدا، أرجوكم أن تضربوا هذا الحب في 100.. بلدنا بحاجة إلينا الآن أكثر من أي وقت مضى، بعيدا عن أي مشكلات نعاني منها، أو أي تحفظات ".

وتابع: "مصر أمانة في أعناقنا، وعلينا أن نخاف عليها ونحافظ على استقرارها وأمنها، أنا واثق أننا سنتجاوز هذه المرحلة الصعبة بفضل الشرفاء من أبناء هذا الشعب الذي يعشق تراب وطنه".

من جانبه، كشف السيناريست محمود حمدان، مؤلف مسلسل "علي كلاي"، عن كواليس عودة الفنان طارق الدسوقي إلى الشاشة، مؤكدا أن وجود قامة مثله يمنح الكاميرا ثقلاً ورونقا خاصا لا يقدمه إلا فنان متمرس يمتلك أدوات المعلمة والصنعة.

وأوضح أن قراره بالعودة جاء بعد حالة من القلق المشروع، إلا أن مكالمة هاتفية من المؤلف محمود حمدان كانت نقطة التحول، حيث قال له الأخير: "لا تخش شيئا.. كتبت لك دورا سيحدث رد فعل قويا".

وكشف حمدان عن تدخل الأب الروحي للفنانين، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الذي شارك في المكالمة لتشجيع دسوقي قائلاً: "يلا يا طارق.. امضي وصوّر".

وأشاد الفنان طارق الدسوقي بموهبة السيناريست محمود حمدان، مشيرا إلى أن كونه خريج قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية جعله يكتب بعين الممثل؛ فهو يشعر بالكلمة وأبعاد الشخصية قبل تدوينها، مما خلق حالة من المصداقية الشديدة في ورق العمل.

من جانبه، أعرب السيناريست محمود حمدان، عن فخره بالتعاون مع نجم بحجم دسوقي، قائلاً: "هناك ممثل يجعل الشخصية تمر مرور الكرام، وهناك فنان مثل طارق دسوقي، عينيه تتحدث قبل لسانه، ويضيف للشخصية أبعاداً أعمق مما كان متوقعاً عند كتابتها".

وعن مشروعاته القادمة، أعلن السيناريست محمود حمدان، عن طرح فيلم "شمشون ودليلة"، الذي يجمع بين الفنانين أحمد العوضي ومي عمر في عيد الأضحى، مؤكدا أنه بدأ بالفعل في التحضير لعمل درامي جديد للموسم الرمضاني القادم.