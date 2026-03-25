كندا تدين خطط إسرائيل السيطرة على جنوب لبنان

أدانت كندا بشدة يوم الثلاثاء خطط إسرائيل للسيطرة على جنوب لبنان حتى نهر الليطاني.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الكندية عبر منصة إكس: "كندا تدين بشدة خطط إسرائيل لاحتلال أراض في جنوب لبنان. يجب عدم انتهاك سيادة لبنان وسلامة أراضيه. يجب أن تتوقف هجمات حزب الله على إسرائيل وأن يتم تجريده من السلاح".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، صرح الثلاثاء بأن إسرائيل تنوي السيطرة على جنوب لبنان حتى نهر الليطاني، على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي دمر الجسور التي يستخدمها حزب الله .

وقال كاتس خلال اجتماع مع ضباط إسرائيليين في مقرهم بتل أبيب: "تم تفجير جميع الجسور فوق الليطاني التي كان يستخدمها حزب الله لنقل المقاتلين والأسلحة، وسيقوم الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على الجسور المتبقية والمنطقة الأمنية حتى الليطاني".

وأضاف أن القوات البرية الإسرائيلية ستتقدم أكثر داخل لبنان، دون تقديم تفاصيل، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يكشف عن مواقع قواته.

وكان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله قد دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2024 بعد حرب استمرت نحو عام، لكنه انتهك بشكل متكرر. واتفق الطرفان على أن يتراجع حزب الله خلف نهر الليطاني، لكن إسرائيل تتهمه بعدم الالتزام بذلك.

واستأنف حزب الله هجماته على إسرائيل بعد اندلاع الحرب الحالية ضد إيران في 28 فبراير، وردت إسرائيل بشن غارات جوية على أهداف في لبنان وإرسال قوات برية إلى جنوبه.