الأهلي وسبورتنج يتأهلان إلى نهائي دوري السوبر لكرة السلة للسيدات

نجح فريقا سبورتنج والأهلي لكرة السلة للسيدات في التأهل إلى الدور النهائي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة للسيدات لموسم 2025–2026.

وانتهت منذ قليل منافسات الدور نصف النهائي، الذي أُقيم بنظام (Best of 3)، بمشاركة فرق الأهلي وسبورتنج وهليوبوليس والجزيرة.

وتمكن سبورتنج من تخطي عقبة هليوبوليس بنتيجة (2-0) في سلسلة نصف النهائي، وبالنتيجة ذاتها تأهل الأهلي على حساب الجزيرة.

وحقق سبورتنج الفوز على هليوبوليس في المباراة الثانية بنتيجة 78-57، بينما حسم الأهلي تأهله بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 80-63.

جدير بالذكر أن أولى المباريات، التي أُقيمت السبت الماضي، شهدت فوز سبورتنج على هليوبوليس بنتيجة 75-51، بينما فاز الأهلي على الجزيرة بنتيجة 87-61.

وأُقيمت منافسات الدور نصف النهائي بنظام (Best of 3)، حيث تأهل إلى الدور النهائي الفريق الذي يحقق الفوز في مباراتين.