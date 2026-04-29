أبها يتوج بلقب دوري الدرجة الثانية في السعودية

اختتمت مساء الثلاثاء منافسات الجولة الحادية والثلاثين من دوري يلو السعودي لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، والتي شهدت حسم نادي أبها للقب الدوري رسمياً قبل ثلاث جولات من النهاية، بينما أصبح الجبيل أول الهابطين رسمياً إلى دوري الدرجة الثانية.

واشتعل الصراع على وصافة الترتيب المؤهلة إلى دوري روشن للمحترفين، حيث تمسك الدرعية بالمركز الثاني برصيد 66 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين عن الفيصلي صاحب المركز الثالث برصيد 64 نقطة، في حين يحل العلا في المركز الرابع برصيد 62 نقطة.

وبعد ضمان صعوده لدوري الأضواء في وقت سابق، توج أبها بلقب دوري يلو إثر فوزه على ضيفه الباطن بنتيجة 3 /1 ليرفع رصيده إلى 77 نقطة بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه، فيما تأزمت وضعية الباطن في المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة، ليبقى بعيداً عن منطقة الأمان بفارق ست نقاط.

وعزز الدرعية موقعه في المركز الثاني بفوز ثمين على مضيفه الجبيل بنتيجة 2/ 1، وهي النتيجة التي أكدت هبوط الجبيل رسمياً إلى دوري الدرجة الثانية بعد تجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.

وواصل الفيصلي مطاردة الصدارة بفوزه خارج ملعبه على الرائد بنتيجة 2 /1، ليرفع رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الرائد عند 48 نقطة في المركز السابع.

وحافظ العلا على آماله في المنافسة على الوصافة بفوزه على الأنوار بنتيجة 2/ 1، ليصل إلى النقطة 62 في المركز الرابع، بينما ظل الأنوار في المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة. واستعاد العروبة نغمة الانتصارات بتغلبه على الجندل بنتيجة 2/ 1، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة في المركز الخامس، في حين توقف رصيد الجندل عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي صراع البقاء، أنعش العدالة آماله بفوز غالي على الجبلين بنتيجة 2/ 1، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد الجبلين عند 53 نقطة في المركز السادس.

كما تغلب الطائي على الزلفي بنتيجة 2 /1، ليرتقي إلى المركز العاشر برصيد 41 نقطة، فيما ظل الزلفي في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

وخيم التعادل الإيجابي 1/ 1 على لقاء البكيرية وجدة، ليصبح البكيرية في المركز التاسع برصيد 42 نقطة وجدة في المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة. كما تعادل الوحدة مع العربي بنتيجة 2 /2 ليصل الوحدة إلى المركز الحادي عشر برصيد 40 نقطة، بينما تعقدت وضعية العربي في المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة.

وعلى صعيد صراع الهدافين، انفرد مهاجم أبها سيلا سو بالصدارة برصيد 26 هدفاً، وبفارق هدفين عن ملاحقه جايتان لابورد، فيما يترقب نوانكو سيمون لاعب العروبة المنافسة بعد وصوله إلى هدفه رقم 23.

وبنهاية الجولة، يتصدر الدرعية قائمة الأقوى هجوماً بـ 72 هدفاً، بينما يمتلك البطل أبها أقوى خط دفاع حيث استقبلت شباكه 27 هدفاً فقط.