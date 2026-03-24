المنتدى الاقتصادي العالمي: لا خطط لإجراء تغييرات إضافية في القيادة

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي أنه لا يعتزم إجراء تغييرات إضافية على مستوى القيادة، مع بقاء كل من أندريه هوفمان ولاري فينك في منصبيهما إلى أجل غير مسمى، بحسب ما قاله هوفمان لصحيفة زود دويتشه تسايتونج في تصريحات نُشرت يوم الاثنين.

وأضاف أن الاثنين تخليا عن صفة "المؤقت"، وسيظلان "في منصبيهما كرئيسين حتى يناير المقبل".

وكان هوفمان، الذي يمثل العائلة المؤسسة لشركة الأدوية السويسرية "روش"، وفينك، رئيس شركة الاستثمار الأمريكية "بلاك روك"، قد توليا قيادة المنتدى العام الماضي عقب رحيل مؤسسه كلاوس شواب، في وقت كان المنتدى قد أشار في البداية إلى سعيه لتعيين خليفة دائم.

وأوضح هوفمان أن إجراء عدد كبير من التغييرات خلال فترة قصيرة لن يخدم استقرار المؤسسة.

ويعقد المنتدى الاقتصادي العالمي اجتماعه السنوي في دافوس، حيث يجمع شخصيات بارزة من عالم الأعمال والسياسة والعلوم والمجتمع المدني. وقد شارك في نسخة هذا العام، من بين آخرين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويُنظم المنتدى من قبل مؤسسة غير ربحية.