برلماني أوروبي: النازيون الجدد يحركون الأمور من وراء واجهة حزب البديل الألماني

اتهم رئيس كتلة المحافظين في البرلمان الأوروبي - المعروفة باسم حزب الشعب الأوروبي - حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي بتزايد الميول المتطرفة لديه، داعيا إلى التعامل بحزم مع الحزب.

وقال السياسي الألماني مانفرد فيبر في تصريحات لصحف مجموعة "بايرن" الألمانية الإعلامية: "اليوم يجب أن نوضح بكل صراحة وحزم أن النازيين الجدد بقيادة بيورن هوكه هم من يُحرّكون الأمور حاليا من وراء واجهة حزب البديل من أجل ألمانيا... هؤلاء الأشخاص يكرهون مبادئنا الديمقراطية الحرة ويمثلون قومية متطرفة جلبت الكثير من المعاناة إلى أوروبا".

وكان رئيس البديل الألماني في ولاية تورينجن، بيورن هوكه، قد أُدين مرتين بشكل نهائي بسبب استخدام شعار نازي محظور. وفي تورينجن، يصنف جهاز حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) الحزب على أنه يميني متطرف بشكل مؤكد ويخضعه للمراقبة.

ورفض فيبر مجددا اتهامات بالتعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا في البرلمان الأوروبي، وقال: "الحاجز الوقائي مهم وهو لا يزال قائما... حزب البديل من أجل ألمانيا يقف ضد كل ما أناضل من أجله سياسيا".

وكان قد كُشف مؤخرا أن كتلة التحالف المسيحي الألماني - التي تضم الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري - في البرلمان الأوروبي تتعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا وأحزاب يمينية أخرى بشكل أوثق بكثير مما كان معروفا سابقا. ووفقا للبيانات، عمل حزب الشعب الأوروبي مؤخرا مع الجناح اليميني في مجموعة دردشة وخلال اجتماع شخصي للنواب على مقترح قانون يتعلق بسياسة الهجرة. ويعد حزب الشعب الأوروبي حاليا أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي.

وقال فيبر إن حزب البديل من أجل ألمانيا "لا يملك أي تأثير على مضاميننا ولا على تشكيل الأغلبيات في أوروبا. كان الأمر كذلك في الماضي وسيبقى كذلك في المستقبل". وفي إشارة إلى تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي ماركوس زودر حول هذا الموضوع خلال الأيام الماضية، قال فيبر: "أنا متفق تماما مع فريدريش ميرتس وكذلك مع ماركوس زودر".

وكان ميرتس قد انتقد بشدة التعاون بين حزب الشعب الأوروبي وتكتلات اليمين المتطرف بمشاركة حزب البديل من أجل ألمانيا في البرلمان الأوروبي. كما قال رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي ماركوس زودر إنه فوجئ بالأمر وشعر بالانزعاج والاضطراب.