جون بولتون: الهجمات الأمريكية على إيران متفرقة وغير مخطط لها بعناية

وصف جون بولتون، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكثر من عام خلال فترة ولايته الأولى، الهجمات العسكرية الأمريكية على إيران بأنها "متفرقة" و"تفتقر إلى التخطيط الدقيق".

وقال بولتون في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "كان من الأفضل لو جرى القيام بذلك بالطريقة الصحيحة، وليس بالطريقة المتناثرة التي اتبعها ترامب".

وأضاف بولتون: "لم يكن الشعب الأمريكي مستعدا، ولم يكن الكونجرس مستعدا، ولم يكن الحلفاء مستعدين".

وقال بولتون، الذي كان من أشد المؤيدين لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران، إن طهران أدركت أيضا حجم الضرر الذي يمكن أن تسببه من خلال إغلاق مضيق هرمز، وهو طريق يمر عبره قرابة خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وتابع بولتون: "الحقيقة هي أنه إذا بقي هذا النظام في السلطة، فإنه يمتلك الآن دليلا ملموسا على تأثير إغلاق مضيق هرمز. صحيح أنه ليس بقوة السلاح النووي، لكنه مع ذلك يمنحهم سيطرة كبيرة على النفط المتدفق من الخليج".