روسيا تدرس فرض قيود على شركات الخدمات النفطية الأجنبية

ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء أن السلطات الروسية تعمل على إصدار تشريع يلزم شركات النفط بإعطاء الأفضلية لشركات الخدمات النفطية المنتمية لروسيا ودول أخرى في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأشارت صحيفة إزفستيا الروسية إلى أن وزارة التجارة الروسية وجهت رسالة إلى شركات النفط العاملة في روسيا قالت فيها " في المناقصات العامة لخدمات النفط، ستكون شركات إنتاج النفط الروسية ملزمة برفض عروض مقدمي الخدمات الأجانب إذا كان هناك عرض واحد على الأقل من شركة خدمات نفط من روسيا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي".

وبحسب الرسالة فإنه من المقرر إعداد مسودة التشريع الذي يعطي الأولية للشركات الروسية وشركات الاتحاد الأوراسي في قطاع الخدمات النفطية بنهاية يونيو المقبل.

يذكر أن الاتحاد الأورواسي يضم إلى جانب روسيا، بيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى صناعة الخدمات النفطية في روسيا تخضع بشكل عام لوحدات داخلية تابعة لشركات إنتاج النفط الروسية الكبرى ومنها روسنفت ولوك أويل وجازبروم نفت.