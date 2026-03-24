واشنطن تدرس نشر 3000 مظلي من الفرقة 82 للسيطرة على جزيرة خارك الإيرانية

يدرس كبار القادة العسكريين الأمريكيين نشر لواء قتالي من فرقة المظليين (82) مع عناصر من هيئة قيادتها لدعم العمليات ضد إيران، وفق مسؤولين دفاعيين تحدثوا بشروط السرية.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإنه لم تصدر أوامر رسمية بهذا الشأن من البنتاغون أو القيادة المركزية، التي رفضت التعليق.

وأوضح المسؤولون أن القوات القتالية ستأتي من وحدة الاستجابة الفورية التابعة للفرقة، والتي تضم حوالي 3 آلاف جندي قادرين على الانتشار في أي مكان في العالم خلال 18 ساعة.

ومن بين المهام المحتملة لهذه القوات السيطرة على جزيرة "خارك" الإيرانية، الميناء الرئيسي لتصدير النفط، بحسب المصادر.



ولفت المسؤولون إلى خيار آخر قيد الدراسة، في حال وافق الرئيس دونالد ترامب على نشر القوات، يتمثل في هجوم يشارك فيه حوالي 2,500 جندي من الوحدة البحرية (31)، المتجهة بالفعل إلى الشرق الأوسط.

في الوقت ذاته، أكد مسؤولون سابقون أن مدرج الجزيرة تضرر خلال الغارات الجوية الأخيرة، ما يجعل وصول مشاة البحرية أولا أمرا محتملا لإصلاح البنية التحتية للمدرج والمطار قبل وصول قوات المظليين ونقل المعدات والإمدادات بواسطة طائرات نقل إذا لزم الأمر.

وأشاروا إلى أن ميزة نشر المظليين تكمن في قدرتهم على الوصول السريع، بينما تفتقر إلى المعدات الثقيلة مثل المدرعات، التي توفر حماية في حال شن الإيرانيون هجوما مضادا.

وكان الجيش الأمريكي أعلن مشاركة 300 عضو من هذه الهيئة في تمرين بمركز التدريب المشترك في فورت بولك لويزيانا، حفاظا على جاهزية اللواء المنتشر المحتمل للانتقال إلى الشرق الأوسط، وفقا للصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن وحدة الاستجابة الفورية لفرقة المظليين (82) سبق أن نشرت خلال السنوات الأخيرة في عدد من مواقع الأزمات، بما في ذلك الشرق الأوسط في يناير/ كانون الثاني 2020 بعد الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، وأفغانستان في أغسطس/ آب 2021 لعمليات الإخلاء، وأوروبا الشرقية في 2022 لدعم العمليات في أوكرانيا.