الكويت تحتج لدى إيكاو على انتهاكات إيرانية لسيادتها وأجوائها

أعلنت الكويت، الأحد، احتجاجها لدى منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، على انتهاكات إيرانية طالت سيادتها وترتب عليها اضطراب بحركة السفر والشحن الجوي.

جاء ذلك في رسالة وجهتها إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، وفق بيان للهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، وسط تصاعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما ترتب عليها من تداعيات على دول بالمنطقة بينها الكويت.

واعتبرت الرسالة، الاعتداءات التي تعرضت لها الكويت "انتهاكًا صارخًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني"، لأنها عرضت سلامة الركاب وشركات الطيران والعاملين في مطار الكويت الدولي، إضافة إلى منشآت مطار الكويت الدولي، لمخاطر جسيمة.

وأوضحت أن هذه الأحداث أدت إلى اضطراب حركة الملاحة الجوية، ما استدعى وقف جميع رحلات الطيران، وتسبب في خسائر مادية كبيرة لقطاع الطيران المدني، وإصابات بشرية فضلًا عن تعريض أمن وسلامة الركاب والمنشآت للخطر.

وأشارت الهيئة، إلى أن رسالة الاحتجاج تضمنت تفاصيل الانتهاكات والاعتداءات الإيرانية التي طالت سيادة الدولة على أجوائها ومرافق مطار الكويت الدولي وتداعياتها على سلامة وأمن الطيران المدني.

وشددت على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي لضمان حماية المجال الجوي والمنشآت المدنية، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، بما يكفل سلامة وأمن الطيران المدني على سيادة دولة الكويت على أجوائها والمباني التابعة لمطار الكويت الدولي وفقًا للمعايير الدولية.

وركزت الهيئة، في رسالتها، على احتفاظ دولة الكويت بكامل حقوقها القانونية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها ومرافقها.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية بينها الكويت والإمارات، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

جزء من تداعيات تلك التطورات، كان إغلاق العديد من دول المنطقة وبينها الكويت لأجوائها بين الحين والآخر، وبشكل جزئي أحيانا وكلي في أحيان أخرى، ما تسبب في تداعيات وتأثيرات سلبية على قطاع الطيران.