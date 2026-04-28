تركيا: مستعدون للعب دور فعال في دعم سلاسل إمداد المعادن الحرجة

صرح وزير التجارة التركي عمر بولاط، أن بلاده مستعدة للعب دور فعال في دعم سلاسل إمداد "أكثر تنوعا وأمانا وكفاءة" للمعادن الحرجة.

جاء ذلك في كلمة الثلاثاء، خلال منتدى المعادن الحرجة الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مدينة إسطنبول.

وأوضح بولاط أنه مع بروز عصر جديد للتحول الاقتصادي، فإن الجميع بحاجة إلى "قصة تعاون جديدة تهدف إلى تحقيق الرفاه المشترك وبناء عالم أفضل للأجيال القادمة".

وأضاف: "تركيا مستعدة للعب دور فعال في دعم سلاسل إمداد أكثر تنوعًا وأمانًا وكفاءة للمعادن الحرجة".

وأشار إلى أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها مجابهة التحديات التي يفرضها الاعتماد العالمي على المعادن الحرجة.

ولفت الوزير أن الدول النامية الغنية بالمعادن بحاجة إلى تعظيم الاستفادة من مواردها، مؤكدا على الحاجة إلى تعاون دولي أقوى وأكثر شمولا.

وتستخدم المعادن الحرجة في العديد من المجالات، وتؤدي دورًا حيويًا في قطاعات متعددة، بدءًا من الصناعات الدفاعية مرورًا بأنظمة الطاقة المتجددة، ووصولًا إلى المركبات الكهربائية وتقنيات الاتصالات والفضاء.