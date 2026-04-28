وزير الاقتصاد الماليزي: الضغوط السعرية بدأت تظهر على سلاسل إمداد الغذاء

قال وزير الاقتصاد الماليزي أكمل نصر الله محمد ناصر، إن الضغوط السعرية بدأت تظهر على سلاسل إمداد الغذاء المحلية.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية عن الوزير القول اليوم الثلاثاء: "فيما يتعلق بتكلفة المعيشة، أسعار بعض السلع مازالت ضمن نطاق السيطرة، على الرغم من بدء ظهور الضغوط.. ما بين 20 و22 أبريل الجاري، التحركات السعرية على هذه السلع كانت أقل من 10%".

وأضاف: "هذه التحركات تشير إلى أن ضغوط أسعار المدخلات واللوجستيات بدأت تظهر داخل سلاسل إمداد الغذاء المحلية".

وأوضح أن الحكومة ستراقب وتطبق الإجراءات الضرورية للحد من التأثير على المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسعار.

وأشار أكمل نصر الله، إلى أن إمدادات الكهرباء مازالت مؤمنة، مضيفا أن الخطورة الرئيسية هى الغموض المحيط بأسعار الوقود عالميا.