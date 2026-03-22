مستشار رئيس الإمارات: هجمات إيران تعزز خصوصية أمن الخليج واستقلاليته عن المفاهيم التقليدية للأمن العربي

قال أنور قرقاش، وهو مستشار بارز لرئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، في منشور على تطبيق "إكس"، إن تأثير هجمات إيران على دول الخليج واضح: فهي ستعزز القدرات الوطنية، وتعمق التعاون الأمني الجماعي في الخليج، وتعزز الشراكات الأمنية مع واشنطن، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح قرقاش في منشوره قائلا: "ونحن نواجه العدوان الإيراني الغاشم ونكتشف قوتنا الراسخة على الثبات والصمود، لا يتوقف تفكيرنا عند وقف إطلاق النار، بل يتجه إلى حلول تضمن أمنا مستداما في الخليج العربي، تكبح التهديد النووي والصواريخ والمسيرات وبلطجة المضائق، فلا يعقل أن يتحول العدوان إلى حالة دائمة من التهديد."

وأضاف: "العدوان الإيراني الغاشم على دول الخليج العربي يحمل تداعيات جيوسياسية عميقة، ويكرس الخطر الإيراني محورا رئيسيا في الفكر الاستراتيجي الخليجي، ويعزز خصوصية أمن الخليج واستقلاليته عن المفاهيم التقليدية للأمن العربي، فالصواريخ والمسيرات والخطاب العدواني إيراني، والنتيجة تصب في اتجاه تعزيز قدراتنا الوطنية والأمن الخليجي المشترك وتوثيق شراكاتنا الأمنية مع واشنطن، وهذه هي كلفة الحسابات الإيرانية الخاطئة."

كانت وزارة الدفاع الإماراتية، قد ذكرت في بيان صحفي في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنه "منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 345 صاروخا باليستيا، و 15 صاروخا جوالا، و1773 طائرة مسيرة.

وأشارت إلى أن "هذه الاعتداءات أدت إلى استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، لافتة إلى مقتل 6 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنجلادشية والفلسطينية.

وكشفت الوزارة عن إصابة 160 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسية الإماراتية وجنسيات عربية وغير عربية أخرى.