أكدت الفنانة يسرا اللوزي، أن جميع الأعمال التي ناقشت قضايا الطلاق وتأثيرها على الأبناء، قدّمت من زوايا فنية مختلفة، قائلة: «أنا بشوف إن كل مسلسل بيبروز تفاصيل مختلفة يعني عمر ما في مسلسل هيغطي كل الجوانب بتاعت 2مطلقين بكل مشاكلهم».

وقالت خلال تصريحات على برنامج "واحد من الناس"، المذاع عبر قناة "الحياة"، إن مسلسل «كان يا مكان»، الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني 2026، ناقش هذا الملف من زاوية تأثيره على المراهقات، وتأثير كثرة الاستماع لأراء الآخرين على العلاقة الزوجية، مضيفة: «الحاجة اللي حركت شخصيتي الناس الودنية اللي بتسمع لأي حد مش بس الأم».

ولفتت إلى التأثير السلبي لبعض الأمهات _سواء أم الزوج أو الزوجة_، على العلاقة بين الزوجين، بما يصل لإفساد العلاقة بينهم حتى أثناء الخطوبة وقبل الزواج، مستدركة: «مش عاوزة أقول إن كل الأمهات أو الحموات وحشين».

ونصحت المتزوجين بالحفاظ على خصوصيتهم وعدم إفشاء مشاكلهم للجميع، مضيفة: « الأهم بس إن أي 2 يتجوزوا يقفلوا الباب عليهم وميقولوش مشاكلهم لحد، ممكن يبقوا عارفين إن في خلاف بس مش لازم يبقوا عارفين كل التفاصيل ويتدخلوا فيها».

وفي سياق متّصل، أشارت اللوزي إلى أنها لم تُعجب باسم المسلسل بعد تغيره من «سنة أولى طلاق»، إلى «كان يا مكان» ، قائلة إنهم أرادوا إزالة كلمة «الطلاق» من اسم العمل، وبدءوا البحث عن بدائل ومنها «كان يا مكان» أو «الحب اللي كان»، مشيرة إلى إعجابها بالأخير في البداية، وأن المخرج هو من قرر الاسم النهائي للعمل لتُعجب به بشكل تدريجي، مضيفة: «محبوش إن اسم المسلسل يبقى فيه كلمة الطلاق».

ونفت اللوزي وجود أي تشابه بين شخصيتها الواقعية، وشخصية «داليا» في العمل، قائلة: "والله لأ بس الحاجة المشابهة إني بروح لدكتور نفسي بقالي سنين بس مش علشان نفس السبب".

وأوضحت أنها تلجأ للطبيب النفسي نظرًا لمعاناتها من التوتر الزائد، اضطرابات النوم، مضيفة: «لازم احل التوتر علشان أعرف أنام».

وتابعت: «أنا من الناس اللي بحتاج على طول إني اتكلم أو إن يبقى في حد بيوجهني في خطوات بسيط إزاي اخف من التوتر وأنظم أفكاري علشان أقدر أنام».