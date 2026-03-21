الحرس الثوري الإيراني يحذر المواطنين والمقيمين في مدينة رأس الخيمة في الإمارات ويدعوهم للمغادرة فورا

وجه الحرس الثوري الإيراني تحذيرا عاجلا إلى المواطنين والمقيمين في مدينة رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية، ودعاهم إلى المغادرة فورا لأنها ستكون هدفا في المستقبل القريب.





وقال في بيان إنه "نظرا لاستخدام هذه المنطقة في أعمال ضد الجزر الإيرانية، فمن المتوقع أن تصبح مدينة رأس الخيمة هدفًا في المستقبل القريب".

وأضاف: "لذلك، يُطلب من جميع السكان مغادرة هذه المدينة في أقرب وقت ممكن عبر المسارات المحددة في الصور".



وقال الحرس الثوري في بيانه إنه "تم توجيه تحذيرات صريحة ومتكررة سابقا إلى حكامكم بشأن سلوك هذا المسار الخطير والمقامرة بمصير شعوبهم، ومع ذلك، فقد اختاروا طريق التبعية العمياء واتخذوا قرارات لا تعكس إرادة شعوبهم، بل فُرضت عليهم من خارج حدودهم، في ظل غياب أي سيادة حقيقية، وعليه، فإن المسؤولية الكاملة عن جميع تبعات هذا المسار تقع على عاتقهم".

وفي وقت سابق يوم الجمعة أكد المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي في إيران، أنه في حال تكرار أي عدوان من أراضي الإمارات ضد الجزر (أبو موسى، وطنب الكبرى)، فإن الجيش سيضع منطقة رأس الخيمة تحت الضربات.