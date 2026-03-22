إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم تاكسي بحاجز خرساني على الطريق الدولي 45 بكفر الدوار

شهد الطريق الدولي الساحلي "45" بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حادثاً مرورياً إثر تصادم سيارة أجرة "تاكسي" بالحاجز الخرساني، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسد، بينهم طفلان رضيعان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً، يفيد بوقوع حادث تصادم لسيارة تاكسي واصطدامها بالحاجز الخرساني عند دخلة 45، بنطاق مركز كفر الدوار، وعلى الفور انتقلت عدد من سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث لتأمين الطريق ونقل المصابين.

وتبين إصابة كل من: حنان إبراهيم علي، 51 عاما، نورهان حامد إبراهيم، 27 سنة، أشرف محمود خليل، 60 سنة، بالإضافة إلى الطفلين التوأم يحيى ويوسف محمد إبراهيم البالغين من العمر 10 أشهر وجميعهم مقيمون محافظة الإسكندرية.

وتنوعت الإصابات ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وكسور بالساق، وكدمات متفرقة بالجسم، وقد تم نقل جميع الحالات إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.