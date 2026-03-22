جيش الاحتلال: هاجمنا مواقع لإنتاج وسائل قتالية ومقرات في طهران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال جيش الاحتلال، إنه نفذ موجة غارات استهدفت مواقع لإنتاج وسائل قتالية ومقرات في طهران.

وذكر الجيش في بيان: "أنجز سلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية خلال ساعات الليلة الماضية موجة غارات استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في منطقة طهران".

وأضاف أنه في إطار الغارات، ألقت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو عشرات الذخائر على مواقع استخدمتها الأجهزة الأمنية الخاضعة للنظام الإيراني لإنتاج وسائل قتالية وتخزينها.

وأشار إلى أن من بين المواقع التي تم استهدافها قاعدة للجيش الإيراني استُخدمت لتدريب الجنود ولتخزين منظومات صاروخية معدّة لاستهداف الطائرات، وموقع لإنتاج وتخزين وسائل قتالية تابع لوزارة الدفاع الإيرانية، وموقع لإنتاج وسائل قتالية تابع لسلاح الجو في الحرس الثوري.

ولفت إلى أنه بالتزامن مع ذلك هاجم الجيش مقرًا إضافيًا لوزارة الاستخبارات الإيرانية ومقر طوارئ لقوات الأمن الداخلي.

وختم بالقول: «تأتي الغارات التي أُنجزت في إطار مرحلة تعميق الضربة الموجّهة إلى المنظومات الأساسية للنظام الإيراني وأركانه».