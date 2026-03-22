الاحتلال يفرج عن 19 أسيرا من قطاع غزة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد عن ١٩ من أسرى قطاع غزة. ووصل الأسرى برفقة طواقم الصليب الأحمر من كرم أبو سالم إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح حيث التقوا عائلاتهم.

وحسب مصادر حقوقية فإن المفرج عنهم هم: جهاد ناصر حافظ سلمان، محمود إسماعيل علي غبن وهما سكان بيت لاهيا، سامي سليمان سلمان أبو ستة، ناهض أحمد الفجم، محمود عودة راضي زمقاط، كرم أحمد كامل الهندي، أحمد محمد أحمد الشاعر، أشرف محمد حسن زمقاط، فارس أحمد محمود الشاعر من خان يونس جنوب القطاع، أحمد بشير محمد نصر، عيد عيد محمد نبهان، رمضان عوض رمضان النجار، غسان روحي محمود عقل من جباليا، ماهر عبدالله صالح العطوي، صالح أيوب صالح العطوي ، خليل إبراهيم سلامة الجبالي، علاء زكريا حسني كحيل، خليل إبراهيم عرفة زرندح من غزة و عمر سليم محمد الربايعة من الزوايدة وسط القطاع، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

ووفقًا لمصادر حقوقية، فإن الأسرى المفرج عنهم ينحدرون من مناطق متفرقة في القطاع، من بينها بيت لاهيا وخان يونس وجباليا وغزة والزوايدة. ويأتي هذا الإفراج في وقت لا يزال فيه نحو 2700 مواطن من قطاع غزة رهن الاعتقال لدى السلطات الإسرائيلية.

