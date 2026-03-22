روما يهزم ليتشي بهدف في الدوري الإيطالي

استفاق فريق روما من صدمة خروجه من بطولة الدوري الأوروبي، على يد مواطنه بولونيا، ليحقق انتصارًا ثمينًا على حساب ضيفه ليتشي بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأولمبيكو ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر اللاعب روبينيو في الدقيقة 57، ليمنح فريق العاصمة فوزًا مهمًا يعزز حظوظه في المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وبهذا الانتصار، رفع روما رصيده إلى 54 نقطة في المركز السادس، متساويًا مع يوفنتوس صاحب المركز الخامس، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن كومو الذي يحتل المركز الرابع. كما سجل الفريق 40 هدفًا هذا الموسم مقابل 23 هدفًا استقبلتها شباكه.

في المقابل، تزداد أوضاع ليتشي تعقيدًا، إذ تجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر، بعدما أحرز 21 هدفًا واستقبل 40، ليظل مهددًا بالهبوط مع اقتراب نهاية الموسم.