الأحد 22 مارس 2026 11:02 م القاهرة
وزير الخارجية التركي ونظيره العراقي يبحثان آخر مستجدات المنطقة

أنقرة/ الأناضول
نشر في: الأحد 22 مارس 2026 - 10:52 م | آخر تحديث: الأحد 22 مارس 2026 - 10:52 م

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، تناولت آخر المستجدات في المنطقة.

وأفادت مصادر بوزارة الخارجية التركية، للأناضول، أن فيدان، هاتف نظيره العراقي، في إطار جهوده الدبلوماسية المستمرة بشأن آخر التطورات في المنطقة.

ولم تذكر المصادر تفاصيل أخرى بشأن الاتصال.

وفي وقت سابق، أجرى الوزير فيدان، مباحثات هاتفية منفصلة مع نظرائه؛ الإيراني عباس عراقجي، والمصري بدر عبد العاطي، والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والسعودي فيصل بن فرحان.

كما أجرى مباحثات هاتفية مع مسئولين أمريكيين وأوروبيين وباكستانيين تناولت آخر التطورات في المنطقة وجهود إنهاء الحرب في إيران.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا على إيران، تسبب بمقتل مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، ودمار واسع، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.

