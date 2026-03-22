جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بقتل فلسطينيين في قطاع غزة

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بقتل فلسطينيين بقطاع غزة، ضمن خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025.

وقال جيش الاحتلال، في بيان على حسابه بمنصة شركة "إكس"، إنه قتل فلسطينيًا بزعم أنه "شكل تهديدًا حقيقيًا وفوريًا"، دون تقديم أدلة على ذلك.

وادعى أن الاستهداف تم عبر "غارة دقيقة ومحددة" استنادًا إلى معلومات استخبارية، زاعمًا أن المستهدف كان يعمل على التخطيط لتنفيذ هجمات داخل إسرائيل.

وفي بيان آخر، أقر جيش الاحتلال بقتل فلسطينيين اثنين خلال الأسبوعين الماضيين، مدعيًا أنهما من "القوة البحرية" لحركة حماس، وزعم أنهما كانا يخططان لتنفيذ عمليات من البحر.

وأضاف أن القتيلين هما عز الدين راجح محمد التلباني، وتوفيق عزمي توفيق الخالدي، دون تقديم أدلة تدعم تلك المزاعم.

وفي وقت سابق الأحد، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين، بينهم 3 من ضباط الشرطة، جراء قصف استهدف مركبة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إضافة إلى استشهاد فلسطيني آخر في قصف بمدينة غزة.

ويوميًا يخرق الجيش الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر، ما أسفر عن استشهاد 677 فلسطينيا وإصابة 1813 آخرين، بحسب وزارة الصحة في وقت سابق الأحد.

وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة استمرت عامين وتواصلت بأشكال مختلفة بعدهما، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد ونحو 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارًا واسعًا طال 90% من البنى التحتية.

وفي عام 1948، أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.