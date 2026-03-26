روديجر: سأتواجد مع ألمانيا أينما أراد المدرب

أكد أنطونيو روديجر، لاعب منتخب ألمانيا، أنه يتقبل دوره كمنافس على مركز في التشكيل الأساسي بالمنتخب الأول، ولكنه مقتنع أن وقته سيأتي في بطولة كأس العالم التي تقام في الصيف.

وأثبت جوناثان تاه ونيكو شلوتربيك أنفسهما كأفضل ثنائي جديد في قلب دفاع منتخب ألمانيا، بقيادة المدرب جوليان ناجلسمان، بينما عاد روديجر إلى القائمة بعد غيابه عن المباريات الأربع الأخيرة بسبب الإصابة.

وقال مدافع ريال مدريد لصحيفة كيكر، الخميس: "سأكون متواجدًا إذا احتاجني جوليان، سواء كأساسي أو على مقاعد البدلاء للحفاظ على النتيجة".

وأضاف: "يقدم تاه وشلوتربيك أداءً قويًا هذا الموسم وبشكل ثابت، مركز الدفاع هو المكان الذي نمتلك فيه أفضل الخيارات في التشكيلة، بما في ذلك العمق".

ولعب روديجر 81 مباراة دولية، وهو عدد لم يتخطاه أي لاعب في المنتخب الحالي باستثناء جوشوا كيميتش، الذي لعب 106 مباراة، قبل خوض مباراتين وديتين أمام سويسرا في بازل الجمعة، وبعدها بثلاثة أيام في شتوتجارت أمام غانا.

وقال إنه واثق من أنه سوف يلعب في بطولة كأس العالم ، حيث يتواجد منتخب ألمانيا في مجموعة تضم كوراساو وكوت ديفوار والإكوادور.

وقال: "نحتاج لأكثر من 11 لاعبًا في كأس العالم، خاصة هذا الصيف، فالظروف ستكون صعبة للغاية، بالإضافة إلى السفر وعدد المباريات الذي سيكون أعلى قليلًا".