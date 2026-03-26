يقيم المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور أحمد صالح، فعاليات نادي سينما أوبرا الإسكندرية، وذلك يوم الاثنين 30 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً، ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم التسجيلي "هي" للمخرج عاطف شكري، من إنتاج المركز القومي للسينما.

ويسلط الفيلم الضوء على قصة ملهمة مليئة بالتحدي والإصرار، من خلال رحلة الدكتورة إيمان كريم، التي واجهت الإعاقة بعزيمة قوية وإيمان لا يتزعزع، لتصبح واحدة من النماذج الإنسانية البارزة في المجتمع.

ويضم الفيلم شهادات لعدد من الشخصيات العامة، من بينهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الاجتماعي الأسبق، والدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية.

شارك في تنفيذ الفيلم المؤلف الموسيقي راجح داوود، ومدير التصوير مصطفى نبيل، والمونتير نسمة مصطفى، والجرافيك أحمد السرجاني، والصوت والمكساج بسام فرحات، وإدارة الإنتاج أحمد رفاعي وجيهان إبراهيم، والإنتاج الفني رانية محمود، فيما صمم البوستر الرسمي الفنان هيثم الباجوري.

يعقب عرض الفيلم ندوة نقدية يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر، بحضور مخرج الفيلم عاطف شكري، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والموسيقار راجح داوود، وذلك لمناقشة العمل والأساليب السينمائية المستخدمة في تقديمه بشكل مشوق وجاذب، إلى جانب فتح حوار مباشر مع الجمهور حول رسالته.