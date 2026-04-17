حزب الله: أيدينا على الزناد في حال خرق إسرائيل وقف إطلاق النار

أعلن "حزب الله" اللبناني أن أيدي مقاتليه ستبقى "على الزناد" في حال خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه عند منتصف ليل الخميس الجمعة.

وأحصى الحزب في بيان تنفيذ مقاتليه منذ بدء الحرب في الثاني من مارس "2184 عمليّة عسكريّة مختلفة" طالت بلدات ومواقع إسرائيلية وتحركات جنود في بلدات حدودية داخل لبنان، مضيفا: "ستبقى يد هؤلاء المجاهدين على الزناد، يتحسّبون لغدر العدوّ ونكثه" للاتفاق الذي نص على هدنة لمدة عشرة أيام، وفقا لشبكة "يورو نيوز".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ اعتبار من منتصف ليل الخميس الجمعة بالتوقيت المحلي ويستمر لمدة 10 أيام، حسبما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اعتبر أنه يمثل "إنجازا مهما" على صعيد الاستقرار الإقليمي.

ومنذ 2 مارس الماضي، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان خلف 2196 شهيدا و7185 جريحا، وأكثر من مليون نازح، بحسب أحدث المعطيات الرسمية.

وأعلن الرئيس اللبناني جوزف عون، في 9 مارس الماضي، مبادرة تتضمن هدنة توقف الاعتداءات الإسرائيلية، وبدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية دولية، وتقديم دعم لوجستي ضروري للجيش اللبناني، ومصادرة سلاح "حزب الله"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتتبنى الحكومة اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله"، الذي يتمسك بسلاحه، ويشدد على أنه "حركة مقاومة" لإسرائيل التي تحتل مناطق بجنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى خلال حرب 2023-2024.

وفي أكتوبر 2023، شنت إسرائيل حربا على لبنان، وأُعلن في نوفمبر 2024 وقف لإطلاق النار، لكن تل أبيب واصلت خرقه يوميا، ثم وسعت عدوانها في 2 مارس الماضي.