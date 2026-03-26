ترامب يعلن تعليق تدمير منشآت الطاقة الإيرانية 10 أيام: المباحثات تسير بشكل جيد للغاية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، تعليق عمليات تدمير منشآت الطاقة لمدة 10 أيام، بناء على طلب الحكومة الإيرانية.

وقال ترامب، خلال منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "بناء على طلب الحكومة الإيرانية، أعلن عن تعليقي لعمليات تدمير منشآت الطاقة لمدة 10 أيام، حتى يوم الاثنين 6 أبريل 2026، الساعة 8 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة".

وأضاف ترامب، خلال المنشور: "تستمر المباحثات حاليًا، وعلى الرغم من التصريحات الخاطئة التي تروّج لها وسائل الإعلام المضللة وغيرها، فإنها تسير بشكل جيد للغاية".

وفي وقت سابق، قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة من 15 نقطة لإيران عبر باكستان.

لم يتم نشر الخطة، ورفضت الإدارة الأمريكية الكشف عن تفاصيلها. وقالت إن بعض التقارير الإعلامية حول محتواها غير صحيحة، دون الخوض في التفاصيل.

وذكرت 3 مصادر في الحكومة الإسرائيلية أن الخطة تتضمن: التخلص من مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، و⁠إنهاء برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم، وفرض قيود على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وإنهاء دعم إيران لحلفائها في المنطقة مثل جماعة حزب الله اللبنانية.

وقال البيت الأبيض، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستضرب إيران "بقوة لم يسبق لها مثيل" إذا لم تقبل طهران الاقتراح.

