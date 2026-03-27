وزير الخارجية العراقي: بلادنا أصبحت جزءا من جغرافية الحرب الحالية

صرح نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، بأن العراق وبحكم موقعه الجغرافي، أصبح "مع الأسف" جزءا من جغرافية الحرب، رغم أن سياسة الحكومة العراقية تقوم على رفض الحروب كوسيلة لحل النزاعات والإيمان بالحوار والمفاوضات.

وقال وزير الخارجية العراقي خلال اتصال هاتفي مع مفوضة الإتحاد الأوروبي لشئون منطقة البحر المتوسط دوبراڤكا شويتسا، أن "العراق تكبد خسائر بشرية نتيجة الهجمات، شملت سقوط ضحايا من قوات البيشمركة والحشد الشعبي والجيش العراقي"، بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.

وأضاف أن "استمرار الحرب انعكس سلبًا على الإقتصاد العراقي، لا سيما في ظل تعذر تصدير النفط وحاجة العراق إلى دعم أوروبي في هذه المرحلة" .

و دعا وزير الخارجية إلى تشكيل "مجموعة أوروبية استنادًا إلى اتفاقية الشراكة بين العراق والإتحاد الأوروبي لدراسة آليات تقديم الدعم المالي، خاصة في حال إستمرار الأزمة لفترة طويلة مع توجيه المؤسسات المالية الأوروبية بهذا الشأن".

وأعربت المسئولة الأوروبية عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع العراق وشعبه في مواجهة التحديات والهجمات التي يشهدها.

وأكدت الحرص على بحث سبل تقديم الدعم اللأزم لتلبية احتياجات العراق في هذه المرحلة.

وحسب البيان، تناول الجانبان تداعيات الحرب وتأثيراتها الإقتصادية، لا سيما على الأسواق الأوروبية، في ظل ارتفاع أسعار النفط، فضلا عن الصعوبات التي تواجه العراق في تصدير النفط نتيجة الأوضاع الراهنة.