ترامب: السيطرة على النفط الإيراني خيار مطروح

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إن فرض السيطرة على النفط الإيراني يعد أحد "الخيارات" المطروحة.

وجاء ذلك في معرض رده على سؤال لأحد الصحفيين خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض اليوم الخميس، حيث اكتفى بالقول: "لن أتحدث عن ذلك، لكنه خيار مطروح".

يشار إلى أن الولايات المتحدة شنت مؤخرا ضربات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية في جزيرة خرج بالخليج، التي تعد نقطة حيوية لصادرات النفط الإيرانية.

وأصدر ترامب يوم الاثنين الماضي، توجيها بعدم استهداف البنية التحتية للطاقة في إيران لمدة 5 أيام، وذلك على خلفية المحادثات الجارية حاليا مع طهران، قبل أن يعلن تمديد المدة اليوم إلى 10 أيام بداعي استمرار المحادثات بشكل جيد للغاية