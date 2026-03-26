كوسوفو يقلب تأخره لفوز على سلوفاكيا ويتأهل لمواجهة تركيا على بطاقة المونديال

قلب منتخب كوسوفو تأخره لفوز كبير بنتيجة 4-3 على حساب مستضيفه منتخب سلوفاكيا، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الخميس، على ملعب تيهيلنه بوله، ضمن منافسات الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026، في أمريكا و كندا و المكسيك.

تقدم منتخب سلوفاكيا عن طريق مارتين فالينت في الدقيقة 6 من عمر المباراة، ثم تعادل منتخب كوسوفو في الدقيقة 21 عن طريق فيلدين هوجا، ثم تقدم منتخب سلوفاكيا مرة أخرى عن طريق لوكاس هاراسلين في الدقيقة 45.

ورد منتخب كوسوفو بثلاثة أهداف متتالية عن طريق فيسينيك أسلاني في الدقيقة 47، وفلوران موسليا في الدقيقة 60، وأخيرًا عن طريق كريشنيك هاجريزي في الدقيقة 72.

وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، وبالتحديد الدقيقة 90+4 قلص منتخب سلوفاكيا النتيجة عن طريق دافيد ستريليتس.

وبهذا الفوز تأهل منتخب كوسوفو لنهائي المسار الثالث من الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم، حيث ضرب موعدًا مع منتخب تركيا، الذي تفوق في وقت سابق اليوم على رومانيا 1-0.

وتقام مباراة نهائي المسار الثالث للمحلق الأوروبي المؤهل لكأس العالم، بين تركيا وكوسوفو، يوم الثلاثاء المقبل 31 مارس الجاري، على ملعب منتخب كوسوفو.

ويتأهل الفائز من المسار الثالث في الملحق الأوروبي إلى كأس العالم لينضم للمجموعة الرابعة، والتي تضمن منتخبات أمريكا و باراجواي و أستراليا.