نيابة العلمين تصرح بدفن جثة طالب ثانوي عُثر عليه أسفل مسكنه بجرح قطعي في رقبته

قررت النيابة العامة بمدينة العلمين، مساء اليوم الخميس، دفن جثة الشاب "عمر فيصل"، البالغ من العمر 18 سنة، طالب بالمرحلة الثانوية، بعد عرضها على الطب الشرعي؛ والذي عُثر عليه ملقى أسفل مسكنه، ويوجد برقبته جرح قطعي.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن مطروح قد تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة الشاب بمنطقة مساكن الجيزة بمدينة العلمين القديمة، والذي جاء إلى مدينة العلمين للعمل للإنفاق على أسرته بجانب دراسته، حيث يدرس بالمدرسة الثانوية الصناعية بقرية زاوية عبد القادر.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجناة.