شعبة المواد الغذائية: عملية صرف السلع التموينية مستمرة على أكمل وجه

أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية بالجيزة، أن توجيهات القيادة السياسية بصرف دعم إضافي بقيمة 400 جنيه لقرابة 10 ملايين بطاقة تموينية يتم تنفيذها بشكل منتظم، مشيرًا إلى أن عدد البطاقات التموينية يصل إلى نحو 23 مليون بطاقة.

وأوضح "الدجوي" عبر برنامج "الاقتصاد 24” على القناة الأولى، اليوم الخميس، أن الدعم كان مقررا صرفه عن شهري مارس وأبريل، قبل تقديمه ليبدأ من فبراير، مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مد فترة صرف المنحة لتشمل شهري مايو ويونيو.

وأشار إلى أن قيمة الدعم تمثل حجمًا كبيرًا من السلع، مؤكدًا أن عملية الصرف مستمرة على أكمل وجه، في ظل انتظام منظومة التوزيع.

وفيما يتعلق بتوافر السلع، شدد على أن الأسواق تشهد استقرارًا ملحوظًا، مع وجود مخزون استراتيجي من السلع الغذائية يكفي لمدة 6 أشهر وعام، بل ولفترات أطول في بعض المنتجات.

وأضاف أن نحو 65 مليون مواطن يستفيدون شهريًا من منظومة التموين، إلى جانب أكثر من 70 مليون مواطن يحصلون على الخبز المدعم، فضلًا عن 10 مليون بطاقة تصرف المنحة الإضافية حاليًا.

ولفت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المنظومة تتعلق بعمليات النقل والعمالة المسئولة عن تداول السلع، مؤكدًا أن الأزمة تتعلق بعامل الوقت وليس نقص السلع.

وتابع أن السلع التموينية مسعرة جبريًا، مشيرًا إلى مطالبة الشعبة بزيادة هامش الربح لأن في بعض المنتجات مثل السكر، لا يتجاوز الربح ربع جنيه للكيس، وهو ما لا يغطي تكاليف النقل.

وأردف أن أسعار السلع غير التموينية مستقرة إلى حد كبير، باستثناء ارتفاع طفيف في أسعار الزيت، بينما لم تشهد باقي السلع زيادات تُذكر، وإن وجدت فلا تتجاوز 25 إلى 50 قرشًا في بعض المنتجات.