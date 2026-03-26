روبيو: حققنا تقدما في المفاوضات مع إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، إن "تقدماً قد تحقق" في المفاوضات مع إيران، مشيراً إلى أن الاتصالات تتم عبر دول وسيطة تنقل الرسائل بين الجانبين.

وأضاف روبيو، قبيل توجهه إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا، أن المفاوضات "عملية مستمرة ومتغيرة"، من دون الخوض في تفاصيل الجهات التي أجرى معها مناقشات، بحسب الشرق السعودية.

وعند سؤاله عما إذا كان سيطلب من دول مجموعة السبع المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، أجاب روبيو: "من مصلحتهم المساعدة"، مشيراً إلى أن "الدول الأخرى تحصل على كميات من الوقود من هناك أكثر بكثير مما نحصل نحن عليه".

وعما إذا كان قلقاً من ردود الفعل التي قد يواجهها في ظل الحرب، قال: "لست قلقاً من ذلك"، مضيفاً: "أنا لست هناك لإسعادهم.. الأشخاص الذين يهمني أن أجعلهم سعداء هم الشعب الأمريكي".

وفي وقت سابق، وصف مسئول إيراني رفيع المستوى، في تصريح لوكالة رويترز المقترح الأمريكي لإنهاء نحو أربعة أسابيع من القتال بأنه "أحادي الجانب وغير عادل".

وأوضح المسئول ‌أن المقترح، الذي نقلته باكستان إلى طهران، "خضع لمراجعة دقيقة مساء الأربعاء من قبل مسئولين إيرانيين رفيعي المستوى وممثل المرشد الأعلى الإيراني".

وأشار المسئول إلى أن المقترح يفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات النجاح ولا يخدم سوى المصالح الأمريكية والإسرائيلية، مضيفا أنه إذا سادت الواقعية في واشنطن، "فربما يُمكن إيجاد سبيل للمضي قدما" في حل الأزمة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض: "أمامهم الآن فرصة، أي (أمام) إيران، للتخلي نهائيا عن طموحاتهم النووية والانخراط في مسار جديد. سنرى إن كانوا يرغبون في ذلك. إن لم يرغبوا، فسنكون أسوأ كوابيسهم. في هذه الأثناء، سنواصل سحقهم".

وجاءت تصريحاته في ظل تزايد الخسائر الاقتصادية والإنسانية الناجمة عن الصراع، مع انتشار نقص الوقود في جميع أنحاء العالم، مما دفع الشركات والدول إلى بذل جهود حثيثة لاحتواء التداعيات.