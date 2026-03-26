البنك الأهلي المصري يطلق أكاديمية بازل المتخصصة لرفع كفاءة الأداء في الامتثال الرقابي وإدارة المخاطر

أطلق البنك الأهلي المصري أكاديمية بازل المتخصصة لرفع كفاءة الأداء في الامتثال الرقابي وإدارة المخاطرة.

وشهد البنك الأهلي نجاح البرنامج التدريبي المتخصص حول “التطبيقات العملية والمصرفية لمعايير Basel IV”، والذي نُظم بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية (UAB) بمدينة أسوان نوفمبر الماضي، بمشاركة ممثلين من البنك المركزي المصري وقيادات مصرفية من كبرى البنوك.

وتعاون البنك الأهلي في "أكاديمية بازل المتخصصة" مع اتحاد المصارف العربية، بهدف تعزيز التعاون مع البنوك المصرية خلال عام 2026، ودعم تبادل الخبرات ورفع كفاءة الأداء في مجالات الامتثال الرقابي وإدارة المخاطر.

وشهدت إطلاق الأكاديمية مشاركة نخبة من الخبراء الدوليين في مجالات الحوكمة والمخاطر والامتثال، لتقديم تجربة تدريبية متميزة وفريدة تجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، بما يواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وتعكس خطوة إطلاق الأكاديمية التزام البنك الأهلي المصري بالاستثمار في تنمية الكفاءات والكوادر البشرية وبناء قيادات قادرة على الابتكار ومواكبة التطور المتتالي في القطاع المصرفي.