الخارجية الإيرانية: أمريكا وإسرائيل تتحملان مسئولية أي تصعيد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الخارجية الإيرانية، الأحد، إن العدوان العسكري الأمريكي الإسرائيلي على إيران فرض وضعا خطيرا في مضيق هرمز.

وأضاف أن الملاحة في مضيق هرمز لم يتم وقفها بالكامل بل تستمر وفق ضوابط خاصة تراعي الظروف الحالية، قائلا: "نتبع نهجا مسئولا لتجنب تحميل الملاحة الدولية مخاطر إضافية".

وأضاف: "اتخذنا تدابير لحماية السفن التجارية والممرات البحرية في الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وتابع: "نحمل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني مسئولية أي تصعيد أو تهديد للأمن والاستقرار بالمنطقة".

وأكد أن ترتيبات أمن الملاحة بالخليج ومضيق هرمز يجب أن تتم في إطار القانون واحترام سيادة الدول، مشيرا إلى أن الحل الوحيد لضمان الاستقرار هو وقف الاعتداءات واحترام حقوقنا المشروعة.

وذكر أن "سفن الدول غير المشاركة في أعمال عدائية يمكنها العبور من مضيق هرمز بشرط التنسيق معنا".

وتابع: "سنرد على استخدام أي منشآت أو قدرات للدول المجاورة ضدنا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".