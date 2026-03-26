البرلمان الأوروبي يفتح الباب أمام اتفاق لحماية المياه السطحية والجوفية من الملوثات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعطى البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، الضوء الأخضر لمقترح لحماية المياه السطحية والجوفية في الاتحاد الأوروبي من الملوثات بما في ذلك ما يطلق عليها المواد الكيميائية الدائمة.

وينص المقترح، على فرض حدود معينة على مواد البيرفلورو ألكيل والبولي فلورو ألكيل المعروفة أيضا بـ"بي إف أيه إس" أو المواد الكيميائية الدائمة.

ولا تتحلل المواد الكيميائية تلك التي تستخدم على نطاق واسع في المنتجات الصناعية والمفردات اليومية -من السترات الشتوية والقلايات إلى مستحضرات التجميل- في البيئة الطبيعية ويمكن أن تضر بصحة الإنسان والبيئة.

ويشتبه في أن بعض تلك المواد الكيميائية الأبدية تسبب تلف الكبد وكذلك سرطان الكلى والخصية.

وسوف تطبق القواعد الجديدة أيضا على أنواع معينة من المسكنات والمبيدات الحشرية.

ومنذ يناير، جرى الطلب من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أن تراقب بشكل ممهنج مستويات مواد "بي إف أيه إس" في مياه الشرب للامتثال للقيود الجديدة.

وتوصل مفاوضو البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، بالاتحاد الأوروبي لاتفاق بشأن المقترح من أجل المياه السطحية والجوفية في سبتمبر.

ولدى دول الاتحاد الأوروبي حتى نهاية 2027 لتحويل المتطلبات إلى قانون وطني.