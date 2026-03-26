ترامب يعقد اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم وسط تكهنات بشأن مفاوضات إيران

يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعًا لمجلس الوزراء في وقت لاحق اليوم، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي، في ثاني اجتماع للمجلس هذا العام، والحادي عشر منذ بداية ولايته الرئاسية الثانية.

ويأتي الاجتماع في ظل استمرار الحرب الأمريكية ـ الإسرائيلية ضد إيران، وسط تزايد التكهنات بشأن إمكانية التوصل إلى نهاية تفاوضية للصراع، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وصدرت مؤخرًا رسائل متباينة بشأن هذه المحادثات، إذ يؤكد البيت الأبيض أن الاتصالات لا تزال جارية، في حين تنفي إيران حدوث أي مفاوضات.

وعادة ما تكون اجتماعات مجلس الوزراء في عهد ترامب طويلة، حيث يقوم خلالها بالمرور على أعضاء المجلس واحدًا تلو الآخر، مطالبًا كل منهم بعرض أبرز إنجازاته بإيجاز، قبل فتح المجال لأسئلة الصحفيين من داخل البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، ومن المتوقع أن تتصدر تطورات الحرب جدول النقاش، كما يُرجح أن تهيمن على جزء كبير من الأسئلة والإجابات خلال الاجتماع.