الداخلية تكشف ملابسات ظهور سيدة بملابس خادشة للحياء ومصابة بكدمات بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله سيدة بملابس خادشة للحياء وبها كدمات متفرقة بالجسم.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول الفيديو عبر أحد الحسابات الشخصية، حيث ظهرت السيدة في حالة إصابة واضحة.

وبالفحص، أمكن تحديد هوية السيدة، وتبين أنها مصابة بكدمات متفرقة، ولها معلومات جنائية. وبسؤالها، أفادت بتعدي زوجها عليها بالضرب، وهو يعمل نقاشًا وله معلومات جنائية، ومقيم بمنطقة سمنود بمحافظة الغربية، وذلك بتاريخ 11 الجاري، كما هددها بإيذاء نجلها، ولم تقم بتحرير محضر بالواقعة في حينه.

وأضافت أنه عقب ذلك استعانت بطليقها، وهو عامل وله معلومات جنائية ومقيم بمنطقة المحلة بالغربية، حيث قام بتصوير مقطع الفيديو ونشره عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 13 الجاري.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوج مرتكب الواقعة، وكذلك طليق السيدة القائم على التصوير والنشر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.