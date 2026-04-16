أجلت الدائرة الثالثة عشرة جنايات بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، محاكمة عامل متهم بقتل زوجته وجاره طعنًا بسلاح أبيض «سكين»، بدافع الشك في وجود علاقة بينهما بمنطقة المرج، إلى جلسة 10 يونيو المقبل.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمة إحراز سلاح أبيض «سكين» دون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية، وارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، إذ عقد العزم وبيت النية على قتل زوجته، واستدرجها بزعم زيارة أحد الأقارب، واصطحبها إلى مكان خالٍ من المارة، قبل أن يعتدي عليها طعنًا قاصدًا إزهاق روحها، ما أسفر عن وفاتها متأثرة بإصابتها.

وأضافت التحقيقات أن الجريمة اقترنت بقتل المجني عليه الثاني، وهو جار المتهم، حيث توجه عقب الواقعة الأولى إلى مسكنه وطرق بابه، وما إن فتح له حتى سدد له عدة طعنات باستخدام السلاح ذاته، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وجاء في تقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابات المجني عليها الأولى طعنية وقطعية حديثة ناتجة عن آلة حادة، وأدت إلى تهتك بالرئة اليسرى والأمعاء الدقيقة وحدوث نزيف داخلي حاد تسبب في وفاتها.

كما أكد التقرير أن إصابات المجني عليه الثاني جاءت طعنية وقطعية، وأسفرت عن تهتك بالرئتين والطحال والمعدة، ونزيف داخلي جسيم أدى إلى صدمة نزفية أودت بحياته.