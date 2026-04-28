ارتفاع أسعار النفط 3% مع استمرار إغلاق مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط بنحو 3 بالمئة، الثلاثاء، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز، وتعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وعلى صعيد التداولات، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بنسبة 3 بالمئة لتصل إلى 111.48 دولارًا للبرميل، بحلول الساعة 08:00 ت غ، بعد أن ارتفعت 2.8 بالمئة في الجلسة السابقة.

وبذلك تكون الأسعار سجلت أعلى مستوى إغلاق منذ 7 أبريل، ومواصلة مكاسبها لليوم السابع على التوالي.

ويتأثر ارتفاع أسعار النفط بتصاعد الصراعات في الشرق الأوسط والتهديدات التي تواجه شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، مما يزيد المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.

وتعرف الأسواق العالمية تقلبات كبيرة نتيجة الحرب الأمريكية الإيرانية على إيران التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط، ومستويات التضخم.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الثلاثاء، عن مسؤولين مطلعين لم تكشف عن هويتهما، أن الرئيس دونالد ترامب "ليس متحمسا" لمقترح إيران تأجيل المفاوضات المتعلقة ببرنامجها النووي إلى مرحلة لاحقة مقابل إعادة فتح مضيق هرمز.

وسبق أن أفادت تقارير إعلامية بأن إيران قدمت مقترحا لواشنطن لإعادة فتح مضيق هرمز، وتأجيل المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي إلى وقت لاحق.

والاثنين، وفي معرض تعليقها على المقترح، قالت متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت: "لا ⁠أستطيع القول إنهم يدرسون الأمر (الإدارة الأمريكية)، كل ما أستطيع قوله هو أنه ⁠دار نقاش هذا الصباح، ولا أريد استباق الأحداث، وستسمعون ⁠بالتأكيد تصريحا مباشرا من الرئيس حول هذا الموضوع".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وفي 11 أبريل استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ليعلن ترامب في 21 الشهر ذاته تمديد الهدنة بناء على طلب الوساطة الباكستانية "إلى حين تقديم طهران مقترحها" بشأن المفاوضات، دون تحديد سقف زمني.