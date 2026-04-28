سعر النفط يتجاوز 110 دولارات للبرميل وسط شكوك بشأن إنهاء حرب إيران

ارتفع سعر النفط العالمي إلى ما فوق 110 دولارات للبرميل لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع، في ظل قلق المتداولين بشأن إمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي بشكل كامل، وفق ما ذكرت شبكة «CNN».

وصعد خام برنت، المعيار العالمي لأسعار النفط، بنسبة 2.7% ليصل إلى 111.2 دولار للبرميل في التعاملات الصباحية المبكرة.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط (WTI)، المعيار الأمريكي، بنسبة 2.3% ليصل إلى 98.5 دولار للبرميل، وذلك حسبما أفادت قناة «الشرق» الإخبارية.

وواصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الثلاثاء، في ظل تعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين أمريكا وإيران، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي بشكل شبه كامل، ما يعيق وصول المشترين العالميين إلى إمدادات الطاقة القادمة من مناطق الإنتاج الرئيسية في الشرق الأوسط.

وقال مسئول أمريكي يوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير راضٍ عن أحدث مقترح إيراني لإنهاء الحرب.

وكشفت مصادر إيرانية أن اقتراح طهران تجنب التطرق إلى برنامجها النووي إلى حين وقف الأعمال القتالية وتسوية النزاعات البحرية في منطقة الخليج.

ويهدد هذا الجمود بدفع الصراع إلى طريق مسدود، في وقت تواصل فيه إيران إغلاق حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو 20% من الاستهلاك العالمي للنفط والغاز، بينما تفرض الولايات المتحدة سيطرة مشددة على عبور السفن القادمة من الموانئ الإيرانية.