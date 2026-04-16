الولايات المتحدة توسع الحصار البحري على الموانئ الإيرانية

أعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، أن القوات البحرية الأمريكية ستقوم من الآن فصاعدا بتفتيش واعتراض السفن الخاضعة للعقوبات، وكذلك السفن المشتبه في حملها مواد محظورة، بغض النظر عن موقعها في المياه المحيطة بإيران.

وجاء ذلك بعد رصد عدد من السفن المشمولة بعقوبات أمريكية وهي تعبر مضيق هرمز رغم الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وفقا لشبكة "سي بي إس" الإخبارية.

وأوضحت البحرية الأمريكية، أن جميع السفن الإيرانية، والسفن الخاضعة لعقوبات نشطة، وكذلك السفن المشتبه في نقلها مواد محظورة، ستخضع لإجراءات الاعتراض والتفتيش والمصادرة، أينما كانت في الخليج العربي، ومضيق هرمز، وخليج عمان، وبحر العرب.

وتشمل قائمة المواد المحظورة، النفط ومشتقاته والزيوت ومواد التشحيم، والتي تقول البحرية الأمريكية، إنها تعد عناصر أساسية في العمليات العسكرية الإيرانية ودعم اقتصادها في زمن الحرب.

وأعلنت البحرية الأمريكية، الأربعاء، أنها أعادت 10 ناقلات نفط ترفع العلم الإيراني حاولت الالتفاف على الحصار.