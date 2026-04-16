زيلينسكي يحصل على جائزة الحريات الأربع الدولية تقديرا لشجاعته وصمود بلاده في مواجهة روسيا

منحت مؤسسة روزفلت، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، جائزة "الحريات الأربع الدولية" المرموقة خلال حفل أقيم اليوم الخميس؛ تقديرا لشجاعته وصموده هو وشعبه في مواجهة العملية الروسية الشاملة الذي شنته موسكو قبل أكثر من أربع سنوات.

وتأسست مؤسسة روزفلت، في عام 1982 لتقديم جوائز تكرم الحريات الأربع التي حددها الرئيس الأمريكي فرانكلين د. روزفلت في خطابه عن حالة الاتحاد في عام 1941، وهي: حرية الرأي والتعبير، وحرية العبادة، والتحرر من العوز، والتحرر من الخوف.

وقال رئيس المؤسسة، هوجو دي يونج، اليوم الخميس، "نشيد بشجاعة الشعب الأوكراني الراسخة وصموده المستمر، وبالقيادة الثابتة والحازمة لرئيسهم فولوديمير زيلينسكي".

وبعد أن حظي بتصفيق حار، طلب زيلينسكي، الوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا" القصف الروسي المميت" خلال الليل الذي أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل وإصابة العديد غيرهم.

ومن بين الفائزين السابقين بالجائزة الدولية: نيلسون مانديلا، والدالاي لاما، والمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، إضافة إلى منظمات مثل الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

كما تسلمت الفرنسية جيزيل بيليكو، وهي ناجية من الاعتداء الجنسي جائزة التحرر من الخوف، فيما حصلت لجنة حماية الصحفيين على جائزة حرية التعبير، وفازت إيسيدورا أوريبي سيلفا من تشيلي، التي تعاني من الشلل الدماغي، بجائزة التحرر من العوز؛ تقديرا لنضالها لسنوات من أجل الإدماج وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.

ولم تعلن المؤسسة رسميا، اسم الفائز بجائزة حرية العبادة، معللة ذلك بمخاوف أمنية.

وتقدم جوائز الحريات الأربع في "الكنيسة الجديدة" بمدينة ميدلبورج، بمقاطعة زيلاند، مسقط رأس أسلاف روزفلت.