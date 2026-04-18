حزب الله اللبناني: باقون بالميدان وأيدينا على الزناد للرد على خروقات العدوان

أعلن أمين عام "حزب الله" اللبناني نعيم قاسم السبت أن "عناصر المقاومة" ستظل باقية في الميدان وأيديها على الزناد للرد على خروقات العدوان الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في بيان لقاسم فيما تتواصل الخروقات الإسرائيلية باليوم الثاني لسريان اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام بين تل أبيب و"حزب الله" الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس.

وقال قاسم إن "وقف إطلاق النار يعني وقفا كاملا لكل الأعمال العدائية ولأننا لا نثق بهذا العدو (إسرائيل) فسيبقى المقاومون في الميدان وأيديهم على الزناد وسيردون على خروقات العدوان بحسبها".

وأكمل "لا يوجد وقف إطلاق نار من طرف المقاومة فقط بل يجب أن يكون من الطرفين ولن نقبل بمسار الخمسة عشر شهرا من الصبر على العدوان الإسرائيلي بانتظار الدبلوماسية التي لم تحقق شيئا".