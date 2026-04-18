الصحة العالمية: تدمير 15 مستشفى واستهداف 83 سيارة إسعاف في لبنان منذ بداية الحرب

قال الدكتور عبد الناصر أبو بكر، مدير منظمة الصحة العالمية في لبنان، إن القطاع الصحي يواجه تحديات غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما تم رصده وتوثيقه يشمل تدمير 15 مستشفى و7 مراكز للرعاية الصحية الأولية، ما أدى إلى خروج 6 مستشفيات عن الخدمة، فضلًا عن تضرر عدد من المنشآت الصحية، خاصة في الضاحية الجنوبية التي تعد من أكثر المناطق تضررًا.

وأوضح أن هذه الأضرار أثرت بشكل كبير على إمكانية وصول السكان، سواء المقيمين أو النازحين، إلى الخدمات الصحية، مؤكدًا أن صعوبة الوصول إلى الرعاية الطبية باتت من أبرز المخاوف في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية.

وأشار إلى أن الاعتداءات طالت أيضًا الطواقم الطبية ووسائل الإسعاف، حيث تم توثيق استهداف 83 سيارة إسعاف خلال الفترة الماضية، إلى جانب مقتل نحو 100 من العاملين في القطاع الصحي، ما يزيد من الضغوط على النظام الصحي ويحد من قدرته على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

وأوضح أن استمرار استهداف البنية التحتية الصحية يهدد بتفاقم الأزمة، ويستدعي تحركًا عاجلًا لضمان حماية المنشآت الطبية والعاملين بها، وتوفير ممرات آمنة لوصول الخدمات الصحية للمحتاجين.