رئيس وزراء باكستان يختتم جولة إقليمية شملت السعودية وقطر وتركيا ويعود إلى إسلام آباد

غادر رئيس الوزراء محمد شهباز شريف، اليوم السبت، مدينة أنطاليا التركية عائدا إلى باكستان، بعد أن اختتم زياراته إلى المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا.

وفي مطار أنطاليا، ودع رئيس الوزراء والوفد المرافق له عدد من كبار المسؤولين الأتراك، من بينهم السفير توجلا بيرميك، والسفيرة نيلوفر كايجيسيز، وعضو البرلمان بورهان كاياتورك، وسفير باكستان لدى تركيا يوسف جنيد، بحسب ما ذكرته وحدة الإعلام في مكتب رئيس الوزراء في بيان صحفي.

وخلال الزيارة التي استمرت ثلاثة أيام، عقد رئيس الوزراء اجتماعات رفيعة المستوى مع قيادات الدول الثلاث الشقيقة، كما التقى بعدد من القادة العالميين المشاركين في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بحسب وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان".