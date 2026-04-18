الأمم المتحدة تحذر من انزلاق 18 مليون يمني إلى براثن الجوع الشديد

حذرت الأمم المتحدة، اليوم السبت، من انزلاق أكثر من 18 مليون يمني إلى براثن الجوع الشديد في ظل تحديات كبيرة تواجه العمل الإنساني في البلاد.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان بأن "اليمن يدخل عام 2026 عند نقطة تحول حرجة، حيث يحتاج 3ر22 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية والحماية".

وأضاف البيان أن شركاء العمل الإنساني أجبروا على تقليص الدعم المنقذ للحياة في اليمن بسبب الاحتياجات المتزايدة، والتخفيضات الكبيرة في التمويل، وتراجع فرص الوصول إلى المحتاجين.

وحذر البيان الأممي من أنه"بدون تحرك عاجل، ستُزهق أرواح، وستتزعزع استقرار المجتمعات، وستقترب الأنظمة الأساسية من الانهيار".

كما حذر البيان من أن التقاعس سيدفع أكثر من 18 مليون شخص إلى جوع شديد مع تفاقم انعدام الأمن الغذائي وانزلاق المزيد من المناطق نحو ظروف الطوارئ الكارثية.

ونبه البيان إلى أن 3ر19 مليون شخص قد يواجهون مخاطر صحية متصاعدة، بينما قرابة 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئيًا فقط أو لا تعمل على الإطلاق.

وذكر البيان أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 بحاجة إلى مبلغ 16ر2 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لـ 12 مليون امرأة ورجل وطفل في جميع أنحاء اليمن.

وسبق أن شكت الأمم المتحدة من تراجع حاد في تمويل عملياتها في اليمن التي تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم جراء الحرب بين القوات الحكومية والحوثيين منذ نحو 11 عاما.