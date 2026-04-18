صحفية الشروق سمر إبراهيم تتسلم جائزة مصطفى وعلي أمين بفرع الصحافة الإنسانية

تسلمت الكاتبة الصحفية بجريدة «الشروق» سمر إبراهيم، جائزة مصطفى وعلي أمين الصحفية في فرع الصحافة الإنسانية عن تحقيقها "شهادات ضحايا الإذلال الجنسي على يد الدعم السريع بالسودان".

وجاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز مصطفى وعلي أمين الصحفية لعام 2025، اليوم السبت، بمقر جريدة الأخبار.

وأعلن مجلس أمناء جوائز مصطفى وعلي أمين في 9 مارس الماضي، فوز الزميلة سمر إبراهيم بجائزة فرع الصحافة الإنسانية.

كما أعلن المجلس أيضا الفائزين بالأعمال المنشورة في عام 2025، بعد إنهاء عمل اللجان المحايدة من فرز الأعمال المقدمة في مجالات التحقيق الصحفي، والصورة الصحفية، وصحافة الفيديو، وجائزة شباب الصحفيين، وجاءت أسماء الفائزين كالتالي:

فازت الصحفية أماني عوض «جريدة المال» بجائزة التحقيق الصحفى عن موضوع «الجانب المظلم للرفيق الذكي»، وفازت الصحفية مارولا مجدي «موقع العربية مصر» بجائزة صحافة الفيديو عن «رقص المولوية للحب والسلام».

كما اعتمد مجلس الأمناء منح جائزة الانتماء للكاتب الصحفى الكبير محمد الشماع «جريدة الأخبار»، إضافة إلى جائزة الأول على قسم الصحافة بأكاديمية أخبار اليوم وفازت بها جنة محمد حنفي، وجائزة الأول قسم صحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وفازت بها مي أحمد السيد.

